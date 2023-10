Lukaku e Inter-Roma, la Curva Nord esorta: «No al razzismo!»

Manca poco al ritorno di Lukaku a Milano, tra poche ore ci sarà Inter-Roma. La Curva Nord, pronta alla contestazione, ha lanciato un messaggio.

MESSAGGIO − Tramite i suoi canali social, la Curva Nord ha lanciato un messaggio in vista della contestazione prevista per il ritorno di Romelu Lukaku in Inter-Roma. No al razzismo: «Mi raccomando domani, non cadiamo in banalità e stupidità. Lasciamo il razzismo al di fuori dallo stadio che non è cosa che ci appartiene».