Minotti: “All’Inter manca qualcosa e troppe rimonte. Errore Gagliardini…”

Condividi questo articolo

Minotti ha dei dubbi sulla tenuta dell’Inter, viste le tante rimonte costate nove punti nell’ultimo quarto d’ora in questo campionato. L’ex difensore, ospite di “Sky Calcio Show – L’Originale”, è anche tornato sull’incredibile errore di Gagliardini col Sassuolo.

TENUTA NEGATIVA – Per Lorenzo Minotti l’Inter ha deluso in questa ripresa della Serie A: «Sicuramente, perché credo che Antonio Conte la Coppa Italia l’avesse affrontata bene. L’Inter si era presentata con una grande prestazione (a Napoli, ndr), poi con un calendario che poteva far sperare di rientrare. Però manca qualcosa, e queste rimonte che subisce sono troppe. L’errore di Roberto Gagliardini? È spiegabile perché era già pronto a esultare. Stava già pensando a come esultare, anche perché all’inizio ti viene da pensare che il portiere si alzi e ti disturbi un po’. È arrivato molle».