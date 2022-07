Minotti: «Inter, dentro Bremer e fuori Skriniar? Lo farei, vi spiego perché»

Lorenzo Minotti, ex giocatore del Parma, ospite dagli studi di Sky Calciomercato – L’Originale, dice la sua riguardo il possibile ‘switch’ nella difesa dell’Inter tra Milan Skriniar e Gleison Bremer.

IN DIFESA – Lorenzo Minotti commenta le possibili mosse di mercato dell’Inter in difesa dopo l’intervento di Gianluca Di Marzio (vedi QUI): «Gleison Bremer IN e Milan Skriniar OUT? Lo farei anche perché dal punto di vista economico sistemerebbe tante cose per le casse nerazzurre, e anche perché il brasiliano dopo questa stagione al Torino merita un’occasione del genere in un top club».