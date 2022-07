Breda: «Convinto che Inzaghi non voglia Dybala. Da Marotta un bel gesto»

Roberto Breda, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è espresso su Dybala. L’allenatore non lo ritiene adatto per il gioco di Inzaghi. Poi elogia Marotta per non aver esposto il tecnico in conferenza stampa

NO ALLA JOYA − Breda disapprova il possibile arrivo dell’ex Juventus all’Inter: «Beppe Marotta è stato molto bravo a difendere Simone Inzaghi e al non esporlo alle domande su Paulo Dybala. Convinto che Inzaghi non lo voglia perché lui ha sempre avuto 11 titolari. La sua coppia dal 1′ è Lukaku-Lautaro Martinez. Lasciare in panchina un giocatore come Dybala è un peccato sia per l’allenatore che per lo stesso giocatore. Prendere Dybala significherebbe cambiare le caratteristiche della squadra. Difficile da gestire in panchina l’argentino, non vorrebbe fare nemmeno un minuto fuori».