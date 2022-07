Inter, oggi al via il raduno: ritrovo ad Appiano Gentile, inizia la stagione

La stagione 2022-2023 dell’Inter ha avuto un prologo ieri, con la conferenza stampa di Inzaghi e Marotta (vedi articolo). Oggi l’inizio vero e proprio, col raduno ad Appiano Gentile.

SI RICOMINCIA! – Un mese e mezzo dopo la fine della scorsa stagione l’Inter riparte, con l’obiettivo (ribadito ieri da Simone Inzaghi) di vincere. Oggi il raduno ad Appiano Gentile, con il primo allenamento. Non ci si sposterà dalla Pinetina: niente ritiri in montagna o in altri luoghi, né tantomeno tournée. Al massimo l’Inter andrà fuori Italia per le amichevoli, con la prima martedì prossimo in casa del Lugano (vedi calendario). Tutto questo nei trentotto giorni di avvicinamento all’esordio in Serie A, sabato 13 agosto alle ore 20.45 sul campo del Lecce. Per l’Inter la stagione 2022-2023 è realtà da oggi, anche se alcuni (da Romelu Lukaku al probabile partente Milan Skriniar) non saranno presenti da subito e si aggregheranno nei prossimi giorni.