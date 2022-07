Bremer da tempo ha un accordo con l’Inter, ma secondo quanto ribadito da Sky Calciomercato – L’Originale, manca ancora quello tra il club nerazzurro e il Torino.

MANCA L’ACCORDO – L’Inter non si è ancora seduta al tavolo del Torino per cercare l’accordo per Gleison Bremer, con il quale c’è già da tempo un accordo di massima. Da capire ancora la situazione legata a Milan Skriniar, se vorrà partirà o meno.