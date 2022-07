Dybala-Inter, la corsa non è finita: Marotta non ha liberato nessuno! − SI

Ancora viva la pista che porta Dybala all’Inter. Le parole di Marotta possono essere interpretate come una bugia bianca. Prossimi 3-4 giorni decisivi per capire definitivamente la situazione

CORSA APERTA − Nonostante le parole di chiusura di Marotta su Dybala (vedi articolo), Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, ritiene la partita ancora molto aperta: «Paulo Dybala vuole restare in Italia ma giusto aspettare la fine di questa trattativa. Privatamente Beppe Marotta lo avrebbe dovuto liberare, poi per l’Inter è un’opportunità clamorosa. La corsa non è finita ma vediamo i prossimi 3-4 giorni cosa possa succedere. Lautaro Martinez? La coppia con Romelu Lukaku è oggi indissolubile, di cemento armato. L’occasione però di prendere un parametro zero come Dybala è un’occasione irripetibile, quando lo libererà ne riparliamo. Ma a stasera, nessuno ha liberato nessuno».