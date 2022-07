VIDEO – Skriniar destinato a lasciare l’Inter, Inzaghi sa: Chelsea sfida il PSG

Milan Skriniar è il titolare scelto dall’Inter per terminare il mercato in attivo. E finanziare quello in entrata. Una scelta dolorosa di cui anche Simone Inzaghi è al corrente. L’offerta giusta da parte del Paris Saint-Germain non è ancora arrivata, però. E ciò può favorire il Chelsea. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

