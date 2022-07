Marotta e Ausilio presenti al ritiro Inter, ma è domani il grande giorno! − Sky

Marotta e Ausilio si trovano ad Appiano Gentile a visionare l’inizio dei lavori in casa Inter. Il grande giorno ad Appiano Gentile sarà però domani

SECONDO GIORNO − Continuano i lavori ad Appiano Gentile per l’Inter. Andrea Paventi di Sky Sport ha fatto il punto sul secondo giorno nerazzurro: «In ritiro ci sono gli stessi di ieri, in mattinata il programma si è svolto su delle prove individuali in palestra, mentre pomeriggio, quando si abbasseranno leggermente le temperature, ci sarà anche un lavoro sul campo. Intanto Beppe Marotta Marotta e Piero Ausilio si trovano qui, non ci sono novità al momento sul fronte Milan Skriniar. Domani arriverà Romelu Lukaku che ha lavorato tantissimo in Sardegna. Con lui anche Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Settimana prossima, gruppo al completo con tutti i nazionali».