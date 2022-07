Vidal al Flamengo, il tecnico Dorival: «Sicuro che si adatterà rapidamente»

Vidal si appresta a diventare un nuovo giocatore del Flamengo. Ieri sera ha assistito peraltro alla partita del club brasiliano al Maracanà. Sul giocatore, ormai quasi ex Inter, si è espresso il tecnico Dorival in conferenza stampa

VALORE AGGIUNTO − Vidal si avvicina al Flamengo. A tal proposito sul quasi ex centrocampista dell’Inter si è espresso proprio il tecnico del Mengao, Dorival: «Su Arturo Vidal penso che dovremmo essere un po’ più cauti. Innanzitutto, la sua presenza al Maracana è stata un dato di fatto, ma il giocatore non è ancora stato ufficializzato. Tutti conoscono Vidal, conoscono le sue capacità. Ovviamente, dobbiamo avere tempo per farlo ambientare al meglio. È un tipo di giocatore che di sicuro lo farà rapidamente. Se dovesse arrivare, sarà una risorsa aggiunta molto importante per la nostra squadra». Dorival si è espresso così dopo la vittoria del Flamengo per 7-1 in Copa Libertadore contro il Tolima.

Fonte: Espn