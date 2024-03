Marcolin sicuro: «Rosa Milan al livello dell’Inter? No! Gap con tutte dimostrato»

Marcolin non ha dubbi sulla differenza tra Milan e Inter. L’ex giocatore ritiene la squadra nerazzurra organicamente più forte delle altre.

GAP − Dario Marcolin, a Dazn, non ha dubbi sulla differenza tra rossoneri e nerazzurri: «Milan come rosa al livello dell’Inter? No! Come rosa non è a livello dell’Inter. L’Inter quest’anno come rosa ha fatto capire di avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Al Milan manca un vice Giroud, Jovic è un buon sostituto ma come caratteristiche non ha quella fisicità».