Biasin: «Inter, nuova concezione di calcio! Uno è insostituibile»

Biasin ritiene l’Inter una squadra capace di giocare un calcio straordinario e innovativo. Poi si focalizza su un giocatore in particolare.

LIVELLO ALTISSIMO − Fabrizio Biasin a Tv Play esalta il gioco della Beneamata: «Ormai l’Inter riesce a giocare ad un livello altissimo quasi sempre. I nerazzurri non solo non prendono gol, ma non prendono nemmeno tiri in porta. Inzaghi è riuscito a portare una nuova concezione di calcio davvero incredibile. Io quando vedo i braccetti di difesa a fare gli attaccanti e i centrocampisti ovunque ne rimango estasiato. Il calciatore insostituibile per Inzaghi? Sicuramente Mkhitaryan, infatti il mister non ci rinuncia mai».