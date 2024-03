Genoa in un circolo esclusivissimo: ha messo in difficoltà l’Inter!

L’Inter lunedì affronterà il Genoa a San Siro. Occhio al Grifone. All’andata, i nerazzurri pareggiarono a Marassi una partita molto dura.

BELLA E DIVERTENTE − L’Inter è come un cesto di ciliegie: una tira l’altra. Troppo buona e bella per smettere di vederla. Contro l’Atalanta, la Beneamata ha trovato il suo undicesimo successo di fila, il nono in campionato in questo inizio di 2024. Terzo successo consecutivo per 4-0 dopo i poker contro Salernitana e Lecce. Insomma, la marcia dell’Inter è praticamente inarrestabile. E a confermarla anche l’intramontabile presidente Massimo Moratti, oggi in visita ad Appiano Gentile dopo quasi una decade. Lunedì, gli ‘Inzaghiani‘ andranno a caccia della ‘dodicesima’ perla per avvicinare ulteriormente l’obiettivo della seconda stella. A San Siro, arriverà il Genoa di Alberto Gilardino, che in questo campionato può avvalersi di una qualifica non banale: ossia quella di essere una delle pochissime squadre, e se ne contano veramente sulle dita di una mano, ad aver messo in difficoltà la corazzata interista.

Inter-Genoa, a Marassi vita complicata

SFIDA DIFFICILE − Lo scorso 29 dicembre, ultima sfida dell’anno 2023, l’Inter sudò e non poco per uscire indenne dal Luigi Ferraris di Genova. A Marassi finì 1-1 con gol di Arnautovic, il primo per lui in Serie A con la maglia dell’Inter, e il pareggio immediato dell’allora difensore rossoblù Rade Dragusin (poi passato al Tottenham da lì a pochi giorni). Proprio Arnautovic, che lunedì dovrebbe giocare nuovamente titolare e al posto di un big non al meglio. In quel caso, era Lautaro Martinez, lunedì invece Marcus Thuram. Il francese, rispetto al Toro, sarà comunque a disposizione di Inzaghi per subentrare dalla panchina.

MASSIMA ATTENZIONE − Quell’Inter di fine anno, composta da qualche seconda linea (non solo Arnautovic, ma anche Carlos Augusto e Bisseck), fu probabilmente una delle meno brillanti di tutta la stagione. Il Genoa riuscì a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi giocando con un ritmo molto alto e pressando uomo contro uomo. Il risultato fu una partita abbastanza bloccata con un’Inter deludente e poco propositiva. Lunedì il ritorno a San Siro, servirà la consueta Inter solida, attenta e concentrata. Altolà ai festeggiamenti anticipati e ai voli pindarici: non fanno parte di questa squadra.