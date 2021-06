Christian Maggio, ex terzino del Napoli ora al Lecce, è tornato a parlare del tribolato Inter-Juventus 2-3 (29 aprile 2018), e dei misteri legati all’arbitraggio di Daniele Orsato e al comportamento del VAR (vedi articolo)

VELENI – A tre anni di distanza, Inter-Juventus dell’aprile 2018 continua a far discutere. L’arbitraggio di Daniele Orsato, e il comportamento del VAR, sono stati anche oggetto di un’inchiesta delle Iene poco tempo fa. Ne ha parlato Christian Maggio, ex terzino del Napoli protagonista di quel Napoli arrivato ad un passo dal titolo: «Le immagini delle Iene? Il rammarico per lo scudetto perso è tanto. Eravamo ad un pizzico dal trionfo che avremmo meritato, guardando l’annata nel complesso. Sta alle persone preposte capire cosa sia successo in riferimento al servizio delle Iene. Inconsciamente ci spegnemmo dopo quell’Inter-Juventus. A Firenze fu giornata storta, considerando anche l’espulsione immediata di Koulibaly. C’è rammarico ma ormai è andata. Se avesse vinto l’Inter, probabilmente a Firenze avremmo giocato un’altra gara».