Italia-Galles, Mancini rivoluziona l’undici? Barella riposa, Bastoni spera

Gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione di Roberto Mancini per Italia-Galles, ultima gara del raggruppamento A. Il tecnico azzurro dovrebbe tenere a riposo Barella, mentre Bastoni spera di racimolare minuti

ROTAZIONI – Dopo due vittorie consecutive, gli azzurri di Roberto Mancini preparano l’ultima gara del girone. Italia-Galles deciderà l’avversario nella fase successiva per la nostra nazionale. Il ct sta però pensando di cambiare diversi interpreti nell’undici di partenza. Dopo due gare di fila da titolare, Nicolò Barella potrebbe sedersi in panchina, lasciando spazio a uno tra Bryan Cristante e Matteo Pessina.

GERARCHIE – Non dovrebbero esserci dubbi, invece, sull’assenza di Giorgio Chiellini: il difensore della Juventus non prenderà parte a Italia-Galles, dopo aver abbandonato anzitempo la sfida con la Svizzera (vedi articolo). Gli esami odierni hanno escluso lesioni ai flessori della coscia, ma Mancini vuole averlo al top della condizione nella fase a eliminazione diretta. Al suo posto, tuttavia, non ci sarà Alessandro Bastoni dal 1′. Francesco Acerbi è, infatti, favorito per una maglia da titolare, al fianco di Leonardo Bonucci. Il classe ’99 dell’Inter potrebbe accumulare minuti solo a gara in corso.