Ivan Perisic, protagonista del pareggio tra Croazia e Repubblica Ceca (QUI per rivedere il suo gol), ha commentato con amarezza la prestazione dei suoi, fermi ad un solo punto nel gruppo D

SOTTO RITMO – Primo punto a Euro2020 per la Croazia di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. La formazione balcanica, che aveva ben impressionato agli ultimi Mondiali, sta facendo tanta fatica ad esprimere il proprio gioco. Ne ha parlato proprio Perisic, ai microfoni dell’emittente croata HRT: «Devo essere sincero, oggi è andata male. Dobbiamo fare molto meglio, tutti dobbiamo dare di più, abbiamo un’altra partita e dobbiamo vincere. Siamo entrati male, abbiamo preso ancora un gol a pochi minuti dall’intervallo. Tutti devono dare il 20 per cento in più, altrimenti torneremo a casa dopo la prima fase. Scozia? Sarà difficile, non abbiamo ancora battuto nessuno, sarà difficile anche per la presenza del loro pubblico. Abbiamo quattro giorni per recuperare le energie».

Fonte: Sport.hrt.hr