Lukaku in forma smagliante, dall’Inghilterra arrivano i complimenti

Romelu Lukaku mostra una forma decisamente invidiabile a undici giorni dalla prima di campionato, contro il Lecce. In Inghilterra il tabloid The Sun ha commentato proprio il fisico dell’attaccante in prestito all’Inter dal Chelsea, complimentandosi.

IN FORMA – A undici giorni dall’inizio del campionato di Serie A e del debutto contro il Lecce, Romelu Lukaku è in forma smagliante. A confermarlo sono anche le voci dall’Inghilterra, dove spesso (specialmente nel periodo passato al Manchester United) il belga è stato criticato per qualche chilo di troppo. Un problema che non sembra essere presente in questo momento, visto che Lukaku – come mostra anche una foto da lui stesso pubblicata su Instagram – continua a lavorare sul suo fisico. In attesa di tornare a far sognare i tifosi dell’Inter.