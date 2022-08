Sanchez, slitta l’incontro per l’addio: dirigenza non in sede – Sky

È sempre più vicina la firma di Alexis Sanchez sull’accordo proposto dall’Inter per la risoluzione contrattuale. Ma bisognerà ancora aspettare. La dirigenza, infatti, oggi si trova ad Appiano Gentile e non in sede per un eventuale incontro con il giocatore e il suo agente.

NIENTE FIRMA – Bisognerà aspettare ancora per l’ufficialità dell’addio di Alexis Sanchez all’Inter. Secondo quanto riporta Andrea Paventi di Sky Sport, la dirigenza nerazzurra è infatti presente al gran completo ad Appiano Gentile. Il che significa che non è in programma alcun incontro in sede, a Milano, con il giocatore e/o con il suo agente. In ogni caso ormai è solo questione di tempo prima che il cileno risolva il suo contratto con i nerazzurri, prima di accasarsi all’Olympique Marsiglia.