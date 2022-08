Kostic idea per l’Inter, ma tutto dipende da altri due club (uno di A)

Filip Kostic resta uno dei nomi sul taccuino dell’Inter, nel caso il mercato in entrata dovesse sbloccarsi con qualche cessione. Un suo eventuale arrivo in nerazzurro, però, dipende da altre due squadre. Come racconta Alfredo Pedullà sul suo sito web ufficiale, sono infatti Juventus e West Ham a contendersi l’esterno.

IDEA DIFFICILE – Filip Kostic è uno dei nomi che da qualche sessione di calciomercato è stato costantemente accostato all’Inter. Anche negli ultimi giorni, con le perplessità sulle condizioni fisiche di Robin Gosens. Certamente l’esterno dell’Eintracht Francoforte resta un giocatore che piace molto ai nerazzurri, ma non una priorità. La situazione è resa ulteriormente complicata dal fatto che altre due squadre sono molto più avanti nelle trattative per il giocatore. Ovvero il West Ham e soprattutto la Juventus, che però deve ancora decidere se puntare su un attaccante o su un esterno.

Fonte – Alfredopedulla.com