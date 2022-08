Raspadori, è corsa a due. In caso di cessione, Sassuolo su un nerazzurro

Per Giacomo Raspadori è corsa a due tra Juventus e Napoli. Come riporta Sky Sport, il Sassuolo vorrebbe tenere il giocatore. In caso di cessione, però, i neroverdi andrebbero a guardare in casa Inter per sostituirlo.

CACCIA AL SOSTITUTO – Il Sassuolo cerca di tenere duro per Giacomo Raspadori, nel mirino però di Napoli e Juventus. I neroverdi non vorrebbero cedere il giocatore e, anzi, proporgli anche un nuovo contratto. Il motivo è da ricercarsi principalmente nella cessione di Scamacca, che ha già lasciato un vuoto nell’attacco degli emiliani. Come riporta Sky Sport, però, Raspadori sarebbe interessato al salto in una grande squadra e proprio i due club di Serie A sopra citati sono pronti a darsi battaglia per ingaggiarlo. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro, che sarebbero poi pronti per essere reinvestiti in Andrea Pinamonti, individuato come il possibile sostituto. Atalanta permettendo.