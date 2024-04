Longhi risponde a Sacchi: «Superficialità! Inter ricca anche con i debiti»

Arrigo Sacchi non perde occasione di sparare contro l’Inter. Questa volta, prendendosi anche le risposte di alcuni ex colleghi, ma anche di opinionisti e giornalisti. Tra cui Bruno Longhi, che a TMW Radio sottolinea la superficialità del discorso.

ENNESIMA SPARATA – Che sia sul gioco non europeo, che sia sui contropiedi, che sia sui presunti debiti, Arrigo Sacchi non perde occasione di dare contro all’Inter. E non possiamo biasimarlo, visto che stiamo parlando di una stagione non brillantissima per il suo Milan, a -14 e con lo spauracchio di vedersi vincere la seconda stella in faccia, nel derby di lunedì 22 aprile. Per questo l’ultima sparata riguarda i debiti, con una frase sul “barare perché indebitati” che ha scatenato le risposte di diversi ex colleghi, ex calciatori, opinionisti e anche giornalisti.

Sacchi, l’Inter, i debiti: il commento di Bruno Longhi

SUPERFICIALITÀ – Di questo ha parlato proprio un giornalista di lungo corso come Bruno Longhi. Che senza girare troppo intorno al discorso lo smentisce in poche parole: «Non bisogna essere superificiali., L’Inter ha contratto un prestito con un fondo americano. La proprietà dell’Inter, ovvero gli asset, arrivano a 1.2 miliardi. Anche se hai un debito, hai talmente tanta ricchezza che si semplifica troppo l’argomento». Insomma, nozioni base di economia. Che fanno capire quanto a parlare, per quanto riguarda Sacchi, non sia tanto la voglia di esprimere un concetto che rifletta la realtà. Ma semplicemente esternare il fastidio, come tanti tifosi del Milan (e della Juventus…), di vedere un’Inter letteralmente dominante. E con la possibilità sempre più concreta di arrivare alla seconda stella.