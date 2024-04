Borghi: «Con Taremi tengo Sanchez! Bento futuro all’Inter? Vi spiego»

Dal futuro di Alexis Sanchez all’interesse per il giovane portiere Bento. Stefano Borghi durante il “Momento Clessidra” su Cronache di Spogliatoio, ha parlato di alcune tematiche legate all’Inter.

SUL FUTURO – Stefano Borghi esprime una sua opinione sul futuro dell’attaccante cileno dell’Inter, poi anche un parere sul giovane portiere e sul difensore. Entrambi piacciono alla dirigenza dell’Inter: «Alexis Sanchez resta o va via? Dipende sempre da chi saranno le alternative. Con Taremi ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione, tengo Marko Arnautovic e tengo anche Alexis Sanchez. Forse il primo per il gioco dell’Inter è più adatto, ma il cileno è un giocatore con qualità. Bento potrebbe essere un opzione per l’Inter, è un buonissimo portiere! Però io credo che il titolare dell’Inter per la prossima stagione sarà ancora Sommer. Buongiorno è un difensore che mi piace veramente tanto, se lo vedo all’Inter? Lo vedo un po’ ovunque».