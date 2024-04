Bastoni, possibile impiego in Inter-Cagliari: ecco il motivo

Alessandro Bastoni, costretto a saltare la trasferta contro l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare, dovrebbe tornare a disposizione per Inter-Cagliari di domenica. E, nonostante il derby della settimana seguente, potrebbe anche tornare in campo. Per un motivo specifico.

VERSO IL RIENTRO – Smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box per precauzione nella trasferta in casa dell’Udinese, Alessandro Bastoni dovrebbe tornare a disposizione per Inter-Cagliari di domenica. La grande domanda riguarda soprattutto la sua possibile presenza o meno in campo, visto poi il derby contro il Milan della settimana successiva. Un quesito su cui anche Simone Inzaghi ragionerà a lungo in settimana, considerando la voglia di minimizzare i rischi e permettere proprio al difensore di essere presente senza problemi nel derby.

Bastoni, nessun rischio. Ma servono minuti in Inter-Cagliari

CONDIZIONE – Il motivo per il quale, in ogni caso, Alessandro Bastoni potrebbe (o meglio, dovrebbe) scendere in campo in Inter-Cagliari, riguarda proprio il recupero del miglior ritmo partita. Buttarlo nella mischia soltanto nel derby vorrebbe dire rimetterlo in campo “a freddo” dopo praticamente tre settimane di stop. Impensabile in una partita che si preannuncia battagliera e dai ritmi incessanti, come quella contro il Milan. Ecco perché il suo ritorno in campo – chiaramente non dal primo minuto – in Inter-Cagliari potrebbe essere propedeutico proprio in tal senso. Un po’ come già successo anche con Marcus Thuram, rimesso in campo per uno spezzone con il Genoa e poi con il Bologna, proprio per prepararlo al meglio per la gara con l’Atletico Madrid.

SCELTA – In ogni caso è lecito pensare che, proprio per minimizzare i rischi, a partire da titolare in Inter-Cagliari sarà ancora Carlos Augusto. Pronto poi a spostarsi sulla fascia per dare respiro a Federico Dimarco e permettere il graduale rientro di Alessandro Bastoni. Con il difensore che potrebbe probabilmente fare una ventina di minuti in campo per rimettere ritmo partita nelle gambe senza sforzare troppo e farsi così trovare pronto al meglio per il derby contro il Milan.