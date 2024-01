Lite in discoteca, due giocatori dell’Inter coinvolti? L’antefatto − CdS

La procura di Milano ha aperto un’indagine su quanto successo la notte del 6 gennaio all’Hollywood, nota discoteca meneghina. Possibile coinvolgimento di due giocatori dell’Inter.

LO SCENARIO − La notte del 6 gennaio all’Hollywood di Milano, nota discoteca meneghina, sarebbe nata una presunta lite tra un ragazzo friulano e due giocatori dell’Inter. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per capirne di più. A quanto pare, il ragazzo avrebbe anche denunciato i due tesserati nerazzurri rivolgendosi allo studio legale Tutino di Udine. Il Corriere dello Sport cita il Corriere del Veneto, che spiega l’antefatto. La presunta lite sarebbe scoppiata alle 4 del mattino e il motivo scatenante sarebbero foto e video girati all’insaputa in momenti privati nel corso di una festa. All’esterno del locale, i due giocatori avrebbero costretto a consegnare il cellulare per controllare se effettivamente ci fosse del materiale non autorizzato. Le autorità hanno sequestrato il cellulare per verificarne le impronte. Intanto, gli avvocati del ragazzo difendono il proprio assistito: «Trovandosi in difficoltà, anche dal punto di vista numerico il nostro assistito ha subito la situazione senza opporre resistenza. Sono stati controllati sia le foto personali sia i profili social e non è stato trovato nulla perché non c’era effettivamente nulla. Il nostro assistito ha subito un atteggiamento da bulli ed è stata violata la sua privacy».

Fonte: Corriere dello Sport – g.c