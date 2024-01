Supercoppa in arrivo: viaggio tra le dune, tre ad insidiare l’Inter − CdS

La Supercoppa in Arabia è alle porte: tre partite, quattro partecipanti. L’Inter la detentrice del torneo, Napoli, Lazio e Fiorentina ad insidiarla.

DUNE E CAMMELLI − La Supercoppa italiana per la prima volta si disputerà alla spagnola, dunque final four con quattro squadre in lizza: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. In campo giovedì alle 20 Napoli-Fiorentina e venerdì allo stesso orario Inter-Lazio. Un viaggio tra le due e i cammelli che varrà otto milioni di euro per chi riuscirà ad alzare il trofeo al cielo di Riyad, cinque per chi siederà sul secondo gradino e 1,6 per chi invece sarà eliminato direttamente in semifinale. L’Inter punta al terzo successo consecutivo e lo fa da favorita. In campionato ha messo in saccoccia ben 51 punti sui 60 a disposizione, con ben 48 gol realizzati. A splendere il suo capitano e leader Lautaro Martinez. Ma le avversarie sono agguerrite. C’è il Napoli campione d’Italia ferito dopo una prima parte di stagione da dimenticare. La Lazio, la squadra più in forma dell’ultimo mese con cinque vittorie consecutive. E infine la Fiorentina di Italiano, finalista di Coppa Italia dello scorso anno nonché di Conference League. Ora Italiano vuole riportare un trofeo sotto la Fiesole.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano