Lazio, una cessione prima della Supercoppa Italiana: niente Inter

La Lazio affronterà l’Inter venerdì nella seconda semifinale di Supercoppa italiana in programma a Riyadh (la prima è Napoli-Fiorentina). La squadra biancoceleste avrà un rinforzo in meno contro i nerazzurri: si tratta di Basic, che va alla Salernitana. Di seguito i dettagli svelati da Gianluca Di Marzio

CESSIONE – La Lazio di Maurizio Sarri ha trovato forma e risultati e adesso si appresta a sfidare l’Inter di Simone Inzaghi nella nuova edizione della Supercoppa italiana, per la prima volta con la formula delle Final Four. I biancocelesti avranno un uomo in meno in Arabia, ma non c’entra alcun infortunio: Toma Basic infatti è stato ceduto alla Salernitana. Il club capitolino e quello campano hanno raggiunto un accordo sul prestito secco del croato che è atteso a Salerno mercoledì. Basic ha giocato pochissimo in stagione, appena 9′ in Coppa Italia.