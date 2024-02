Lautaro Martinez in tenuta di caccia: record di gol più il rinnovo! – TS

Lautaro Martinez sogna di superare due recordman della Serie A. L’Inter al lavoro per portare l’argentino a uno step successivo in Serie A come spiega l’edizione odierna di Tuttosport.

LAVORO – L’Inter e Lautaro Martinez sognano in grande. L’obiettivo è raggiungere e magari superare Gonzalo Higuain e Ciro Immobile, recordman di gol in Serie A con 36 reti segnate. Il Pipita ci riuscì nel 2015/16 col Napoli mentre nel 2019/20 toccò all’azzurro con la Lazio e sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi. Con i due gol realizzati contro il Lecce, Lautaro Martinez è salito a quota 22 gol in 23 presenze di campionato. A questi dati, Tuttosport aggiunge come a parità di partite giocate Higuain era a 24, Immobile a 27 gol segnati. Considerando che Lautaro Martinez non è rigorista in questa Inter, ecco che tutto potrebbe comunque succedere nel finale di stagione con i due recordman che nelle ultime uscite hanno segnato sette (Immobile) e sei (Higuain).

CAMPIONATO – Anche in campionato per l’Inter procede tutto a meraviglia. La squadra è spedita e in caso di vittoria nel recupero di domani contro l’Atalanta, i punti di vantaggio sulla Juventus salirebbero a 12. Una proiezione che potrebbe voler dire scudetto matematico già a fine aprile. In caso dovesse succedere, ecco che tutte le energie sarebbero canalizzate nel far stabilire a Lautaro Martinez l’ennesimo record. Ancor più semplice dovrebbe essere in caso in cui l’Inter verrebbe eliminata in anticipo dalla Champions League. Anche sul rinnovo in società sono tutti tranquilli: l’agente Camaño proverà a capitalizzare il massimo, ma la volontà del calciatore è chiara. Il procuratore vuole arrivare a 10 milioni con i bonus, l’Inter a 8. La forbice per lavorarci c’è e si spera di trovare un punto d’incontro entro la primavera

