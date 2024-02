Scalvini in dubbio per Inter-Atalanta! Tre diffidati non preoccupano Gasperini − CdS

Scalvini rimane in dubbio per Inter-Atalanta, recupero in programma domani. Il difensore, alle prese con un problema alla spalla, sarà valutato oggi. Gasperini ha anche tre diffidati.

IN DUBBIO − Vigilia di Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata di campionato. Gli orobici si alleneranno nel pomeriggio a Zingonia e devono fare i conti con il problema alla spalla di Giorgio Scalvini. Il giovane difensore della Nazionale, ricaduto male durante uno scontro di gioco domenica sera a San Siro contro il Milan, rimane in dubbio. Oggi si capirà di più. In caso di forfait pronto Hien. Intanto, per la sfida all’Inter Gasperini avrà tre giocatori diffidati: Holm, Zappacosta e De Roon. Ma l’ex tecnico della Beneamata non farà calcoli. Dal primo minuto sicuramente Koopmeiners, così come l’ex Milan De Ketelaere.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman