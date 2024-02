Calhanoglu out, Inzaghi ha anche un piano ‘C’ per Inter-Atalanta – TS

Sale l’attesa per il delicato match di domani sera tra Inter e Atalanta. Simone Inzaghi, con l’assenza di Hakan Calhanoglu, ha un dubbio. Tuttosport prova ad analizzare una terza variante di centrocampo.

DUBBIO – Simone Inzaghi e l’Inter si preparano al match di domani sera contro l’Atalanta. In attesa di scendere in campo, il tecnico piacentino deve sciogliere il dubbio per quanto riguarda l’assenza di Hakan Calhanoglu. Il favorito a rilevare il suo posto è Kristjan Asllani: Inzaghi continua a puntare sulla sua idea di avere la gerarchia in ogni posizione con titolare e co-titolare. Titolare a Lecce – con una buona prestazione – e contro la Fiorentina, Inzaghi ha comunque il suo “piano C“, come scrive Tuttosport. Spazio a Nicolò Barella in regia con Frattesi e Mkhitaryan confermati come mezzali. Opzione valutabile contro i bergamaschi in caso Inzaghi volesse confermare Davide Frattesi a centrocampo dopo un gol bellissimo messo a segno a Lecce. Adesso la palla passa al mister interista che difficilmente sceglierà questa variante anche perché Asllani in Puglia ha risposto presente.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino