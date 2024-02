L’Inter dà i numeri: 38, 1.218 e 188! Così sta dominando la Serie A − CdS

Il dominio dell’Inter in Serie A è palese. In classifica, i nerazzurri sono primi a 66 punti e domani potrebbero andare a +12 sulla Juventus. Ma altri numeri dimostrano lo strapotere degli Inzaghi boys.

DOMINANTE − Impressionante il ruolino di marcia tenuto quest’anno dall’Inter in campionato. 66 punti all’attivo con una partita da recuperare (domani con l’Atalanta), miglior attacco con 63 gol e miglior difesa con 12. In più una differenza reti terrificante pari a +51. Basti pensare che il secondo attacco migliore del torneo, quello del Milan, ha segnato 50 gol. Insomma, le statistiche dell’Inter sono clamorose. Ma altri tre numeri dimostrano lo strapotere assoluto della squadra di Simone Inzaghi. In 2.250 minuti complessivi di Serie A (tempi di recupero esclusi), l’Inter si è ritrovata in svantaggio solamente 38 minuti: sei minuti contro la Juventus (Lautaro Martinez a replicare subito a Vlahovic); cinque contro la Roma e ventisette contro il Sassuolo. Peraltro, quella contro i neroverdi si tratta dell’unica sconfitta stagionale. Nel dettaglio i minuti in campionato trascorsi in vantaggio dai nerazzurri fin qui sono 1.218. Una fetta di assoluto rilievo, difficilmente contrastabile da qualsiasi rivale, soprattutto se paragonata ai minuti passati in svantaggio (38’) e a quelli in parità (188’) a esclusione delle situazioni di partenza da 0-0. Numeri di uno dominio sotto tutti i punti di vista.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia