Inter-Atalanta, Asllani ha un’insidia! Poi tre ritorni sicuri dal 1′ − CdS

Verso Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata di campionato. Simone Inzaghi si riaffiderà a qualche titolare, interessante il ballottaggio con Asllani in mezzo al campo.

IL RECUPERO − Vigilia di Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata con fischio d’inizio domani alle 20.45 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi punta all”undicesima vittoria consecutiva, che varrebbe il +12 in classifica. I nerazzurri di Milano si ritroveranno senza Calhanoglu, per cui l’obiettivo è duplice, nonché senza Thuram e Acerbi. In mezzo al campo è aperta bagarre tra Asllani e Barella. L’albanese, perfetto sostituto di Calhanoglu a Lecce, dovrebbe essere rilanciato, ma occhio al sardo in cabina di regia. Opzione già provata nella ripresa al Via del Mare, dopo l’ammonizione dello stesso ex Empoli. Dal primo minuto, ritorneranno Sommer, Pavard e Bastoni. Dimarco verso la conferma, anche se Carlos Augusto rimane comunque in corsa; mentre a destra, Dumfries è in vantaggio su Darmian. In avanti, Arnautovic dovrebbe affiancare Lautaro Martinez.

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.