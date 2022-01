Lautaro Martinez (diffidato) contro la Lazio rischia di saltare la Supercoppa

Lautaro Martinez è tra i giocatori entrati in diffida dell’Inter lo scorso 14 dicembre (vedi articolo). Contro la Lazio il centravanti argentino dovrebbe essere riproposto in attacco, ma con un ammonizione salterebbe la sfida di Supercoppa contro la Juventus.

IN DIFFIDA – Lautaro Martinez domenica contro la Lazio dovrà stare attento a non farsi ammonire. Il centravanti argentino, entrato in diffida, in caso di ammonizione salterebbe di conseguenza la sfida di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 12 gennaio a San Siro contro la Juventus. Lautaro Martinez giocherà molto probabilmente la sfida contro la Lazio, con lui in coppia Alexis Sanchez (in attesa del tampone negativo di Dzeko).