Dzeko, a disposizione contro la Lazio? Una speranza: oggi nuovo tampone – TS

Dzeko, c’è fiducia per poter riavere il centravanti per la gara contro la Lazio. Come riportato questa mattina da TuttoSport, il calciatore oggi si sottoporrà a un nuovo tampone.

UNA SPERANZA – Dzeko punta alla sfida di domenica 9 gennaio a San Siro contro la Lazio. Oggi, come riportato dal quotidiano di Torino, è previsto l’ennesimo tampone di controllo con la speranza che Edin possa essersi negativizzato. Se così fosse, il calciatore potrà dunque tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile e preparare la sfida contro i biancocelesti insieme ai suoi compagni.

Fonte: TuttoSport