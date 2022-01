Handanovic il calciatore sottoposto (paradossalmente) al test antidoping – TS

È Samir Handanovic il giocatore che ieri si è dovuto sottoporre, paradossalmente, al test antidoping al termine dell’allenamento al Dall’Ara (vedi articolo).

PARADOSSALE – Due giorni surreali per l’Inter a Bologna conclusi con l’ennesimo evento paradossale. Come già noto, la squadra rossoblù non si è presentata allo stadio Dall’Ara. L’Inter, allora, è comunque scesa in campo per un allenamento tra titolari e non titolari della partita che si sarebbe dovuta giocare giovedì 6 gennaio alle 12:30. Al termine del riscaldamento, Samir Handanovic si è dovuto sottoporre paradossalmente al test antidoping, iter normalmente predisposto al termine delle partite che però vengono disputate, perché i nerazzurri di fanno non hanno giocato nessuna partita.

Fonte: TuttoSport