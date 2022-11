Keane non dimentica: «Forza Inter! Guarderò sfida contro la Juventus»

Robbie Keane, in collegamento su Sky Sport per presentare Tottenham-Liverpool, ha parlato a proposito di Juventus-Inter in programma questa sera alle 20:45

TIFOSO – Robbie Keane ha vestito la maglia dell’Inter per soli sei mesi nella stagione 2000/01. Nonostante ciò, l’ex attaccante non ha dimenticato il suo passato in nerazzurro. Interpellato a proposito della sfida della squadra di Inzaghi contro la Juventus, Keane ha risposto così: «Juventus-Inter? Se ho tempo vedrò la partita, vediamo. Forza Inter sempre!»