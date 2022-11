Posch: «Con Thiago Motta cambiato qualcosa! Ora due gare, fare punti»

Stefan Posch, difensore del Bologna, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria in rimonta contro il Torino (vedi articolo). Queste le sue parole

MASSIMO – Queste le parole di Stefan Posch: «Sono contento per il mio primo gol con la maglia del Bologna, è stato importante non solo per me ma per tutta la squadra. Io lavoro tanto cercando di dare il meglio, sono soddisfatto, sto vivendo un momento importante per la mia carriera. Tra il primo e il secondo tempo di questa gara è cambiato il nostro atteggiamento in campo, chi è entrato ha fatto bene e abbiamo segnato due gol. Da quando è arrivato mister Thiago Motta è cambiato qualcosa, ci serviva tempo per capire le nuove disposizioni tattiche. Lavorando settimana dopo settimana abbiamo assimilato i suoi concetti e i risultati delle ultime gare lo dimostrano. Sta facendo un ottimo lavoro, siamo contenti. Personalmente cerco di fare sempre del mio meglio, giocare in questa nuova posizione all’inizio non è stato facile per me, ma ora ci ho lavorato e mi trovo bene. Dobbiamo continuare così: ora abbiamo due gare molto ravvicinate, non ci sarà tanto tempo per preparale ma daremo il massimo per fare punti»

Fonte: bolognafc.it