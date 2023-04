Juventus, oggi il ricorso al CONI per la penalizzazione. Attesa pure per l’Inter

La Juventus oggi saprà se riavrà i quindici punti di penalizzazione in Serie A. Una questione che riguarda da vicino anche l’Inter, vista la corsa Champions League che senza sanzione ai bianconeri si complicherebbe ulteriormente.

LA RICHIESTA – La Juventus da poco più di tre mesi ha il -15 in classifica, ma oggi punta a toglierlo. È prevista per le 14.30 l’udienza del club bianconero al Collegio di Garanzia dello Sport, al CONI. Si tratta del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non entra nel merito della sentenza ma solo se ci sono eventuali vizi di forma. Questo vuol dire che ci sono tre strade: la prima è quella che spera la Juventus, ossia annullare la sentenza della Corte Federale d’Appello e cancellare la penalizzazione. Avverrebbe in caso di ravvisato vizio di forma. La seconda è quella che aiuterebbe l’Inter e le altre società in corsa Champions League, ossia il ricorso respinto. La possibilità si ha nel caso in cui il Collegio di Garanzia dello Sport non dovesse riscontrare irregolarità nella precedente sentenza. A livello sportivo sarebbe una sentenza definitiva: graduatoria attuale confermata (vedi articolo). La Juventus, nel caso, potrebbe andare al TAR ma non per cambiare i punti in classifica. C’è poi una terza strada, ossia il CONI può rinviare il processo alla Corte Federale d’Appello, con la richiesta di modificare la pena. In questo caso la Juventus riavrebbe i quindici punti almeno in maniera momentanea (salirebbe a 59, +8 sull’Inter che scivolerebbe terza), in attesa di nuovo giudizio. Responso atteso fra oggi e domani.