Lukaku: «Adriano mi ha aperto il mondo! Con l’Inter un gol preferito»

Lukaku non dovrebbe partire titolare stasera in Inter-Benfica (vedi articolo), ma è lo stesso il protagonista del Matchday Programme ufficiale. L’attaccante ricorda il suo gol preferito in nerazzurro e il valore che ha avuto per lui Adriano. A seguire un estratto, qui il programma completo.

L’ESEMPIO – Un grande ex dell’Inter ha guidato Romelu Lukaku per iniziare la carriera: «Quando ero piccolo la concezione del calcio era diversa. Alcuni dicevano che un calciatore di potenza che utilizza solo il sinistro non avrebbe potuto fare più di tanto. E poi è arrivato Adriano Leite Ribeiro, lui mi ha aperto il mondo. L’ho visto giocare quando avevo dieci anni e da quel momento tutto è cambiato per me. Con chi avrei voluto giocare? Anche con Ronaldo il Fenomeno, la maniera in cui stava in campo era incredibile. Chi avrei sfidato? Marco Materazzi perché è alto, forte e aggressivo, uno di quei difensori che ti mette in difficoltà e dalle difficoltà si migliora sempre».

LA SCELTA – Lukaku ha una rete preferita con l’Inter, datata 21 febbraio 2021: «Se ripenso ai gol più emozionanti in nerazzurro tra i più belli c’è sicuramente quello dello 0-3 contro il Milan. Ivan Perisic ha calciato la palla, c’eravamo io e Nicolò Barella, ricordo di avergli detto “lascia lascia!”, ho preso la palla e ho visto che c’era spazio per andare. Ho cominciato a correre, prima volevo fare un doppio passo per andare a destra, poi sono andato sul sinistro, ho visto quel “buco” in porta e ho pensato “devo calciare il più forte possibile con l’interno del piede, se ce la faccio è gol”, poi la palla ha fatto quel movimento ed è entrata. È stato un momento bellissimo».

Fonte: Matchday Programme Inter-Benfica