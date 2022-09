Juric, la sconfitta in Inter-Torino ha un solo vero colpevole – TS

Nella sconfitta di ieri del Torino di Ivan Juric in trasferta contro l’Inter, secondo Tuttosport c’è un solo vero colpevole. Che non riguarda i giocatori in campo, bensì le scelte di mercato fatte in estate. Specialmente a centrocampo.

COLPEVOLE – L’errore di Ilkhan che ieri ha permesso a Marcelo Brozovic di segnare il gol vittoria, non è il principale motivo della sconfitta del Torino contro l’Inter. Secondo Tuttosport, infatti, la responsabilità è sulle scelte di mercato dei granata, specialmente a centrocampo. Con l’ingresso del giovane giocatore turco l’errore era preventivabile. Ed è arrivato. Ma Ivan Juric paga soprattutto la mancanza di giocatori fisici a centrocampo, con i soli Lukic e Ricci a garantire chili e sostanza. La mancanza di Pobega si fa sentire e Juric non ha ottenuto un sostituto adeguato. Il che ha portato all’errore di ieri e alla sconfitta di San Siro.

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi