Inter-Torino 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Torino, dopo una sofferenza lunga ottantanove minuti, ha permesso di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte consecutive. L’1-0 targato Brozovic non è una rarità, come confermano i dati statistici del match.

DUE – Le giornate consecutive in gol per Marcelo Brozovic, che ha colpito in Inter-Torino dopo l’illusorio 0-1 nel derby col Milan otto giorni fa. Anche nella passata stagione aveva segnato back-to-back, il 15 aprile allo Spezia e il 23 aprile alla Roma.

QUATTRO – I cartellini gialli per Brozovic nelle prime sei giornate di Serie A. Il centrocampista croato diventa il primo in ordine cronologico a entrare in diffida in questo campionato, un record non certo invidiabile. Prima di ieri aveva ricevuto un’ammonizione anche all’esordio a Lecce, con la Lazio e nel derby contro il Milan.

SEI – Le vittorie dell’Inter sul Torino negli ultimi sette confronti diretti. L’1-1 all’Olimpico dello scorso 12 marzo è l’unico incontro non vinto dall’inizio della stagione 2019-2020, dopo un periodo in cui spesso i granata erano usciti con punti. Gli altri successi 0-3 il 23 novembre 2019, 3-1 il 13 luglio 2020, 4-2 il 22 novembre 2020 e 1-2 il 14 marzo 2021.

SETTE – Le parate effettuate da Samir Handanovic in Inter-Torino. Il portiere sloveno, al rientro da titolare, ne ha compiute ieri oltre la metà rispetto alle dodici delle precedenti cinque giornate.

VENTITRÉ – Le volte che l’Inter ha battuto per 1-0 il Torino in Serie A, fra cui le ultime due (ieri e lo scorso 22 dicmebre). È in assoluto il risultato più volte avvenuto nei precedenti fra le due squadre: quattordici a Milano, nove a Torino.