Jeda: «Radu errore imperdonabile. Ma l’Inter ha cercato un rischio»

Jeda è tornato sull’errore di Radu in Bologna-Inter, trovando un’altra situazione non sviluppata certo al meglio nella partita di mercoledì e non solo. Queste le parole dell’ex attaccante, ospite di Calcio Weekend su Sportitalia.

ERRORE MULTIPLO – Jeda commenta il liscio di Ionut Andrei Radu costato il gol del 2-1 in Bologna-Inter: «Ha fatto un errore imperdonabile, questa è esclusivamente colpa di Radu. Quando sei a quel livello devi assumerti la responsabilità: giochi, entri e devi dimostare di essere forte. L’Inter col Bologna non ha fatto male, ha fatto una gran partita e ha avuto grandi occasioni. Il problema è che, se non segni, poi il rischio è dietro l’angolo. Altre volte l’Inter non ha vinto perché ha sbagliato tantissimi gol: il rischio è lì, qualsiasi cosa può succedere. Se nei primi venti minuti fosse stata 0-3 nessuno avrebbe detto niente, poi però la partita è finita come è finita. Secondo me questo è un grosso sbaglio e non riguarda l’allenatore, ma i giocatori. Stava gestendo bene la partita, aveva la possibilità di metterla in ghiaccio e ha dato la possibilità al Bologna di risvegliarsi, che è una squadra forte. A Udine trova una squadra pericolosissima, bisogna stare molto attenti e può succedere di tutto».