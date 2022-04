Prima Pagina IN Edicola: L’Inter va a Udine, occhio alle trappole Scudetto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Spalletti travolge il Sassuolo (6-1) e mette pressione a Pioli e Inzaghi. Occhio alle trappole. Scudetto: il Milan rischia con la Viola, l’Inter va a Udine. E il Napoli rientra.

TUTTOSPORT

La volata. Attenzione alle trappole Scudetto! I rossoneri devono reggere alle pressioni del primato. Nerazzurri chiamati a cancellare il flop di Bologna.