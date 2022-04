Di Gennaro: «Duello Inter e Milan? Lo Scudetto si vincerà sui dettagli»

Per Antonio Di Gennaro, il duello Scudetto tra Inter e Milan si deciderà in base ai dettagli. L’ex giocatore, in collegamento a 90°minuto, ha citato gli ultimi due episodi

DETTAGLI − Per Di Gennaro, il duello tra le due milanesi si deciderà a livello mentale: «La vittoria del campionato si gioca sui dettagli, a livello psicologico è fondamentale. Il Milan, una settimana fa, ha vinto nel finale con Sandro Tonali riconquistando il primo posto. L’Inter, invece, ha perso contro il Bologna una partita dominata nel primo tempo con un errore sciagurato del proprio portiere. I dettagli faranno alla fine la differenza».