Jeda: «Lukaku-Lautaro Martinez come se mai separati! L’Inter dimostra»

Lukaku e Lautaro Martinez ieri sono tornati a giocare assieme, seppur in amichevole, nell’1-4 dell’Inter col Lugano (vedi highlights). Su Sportitalia, l’ex attaccante Jeda ha parlato della coppia nerazzurra.

DI NUOVO ASSIEME – Dopo la sgambata dell’allenamento congiunto con la Milanese ieri a Lugano era un’amichevole “vera”. Per Jeda sono arrivati segnali convincenti: «È chiaro che l’Inter ha dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra. La coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è fatta uno per l’altro: si integrano benissimo, si conoscono bene. È come se non si fossero mai separati, assolutamente. È stata una grande Inter, nonostante fosse la prima non era facile. Quello che ha dimostrato ieri lascia la curiosità».