FOTO – De Vrij, ‘mistero’ risolto: l’Inter mostra il suo ritorno

Anche per de Vrij oggi ritorno ad Appiano Gentile per cominciare gli allenamenti in vista della nuova stagione. L’Inter, tramite i suoi account social, mostra una foto del difensore.

IL RIENTRO – Stefan de Vrij da oggi fa di nuovo parte del gruppo dell’Inter. Il difensore, oggetto di voci di mercato (seppur ridotte rispetto a Milan Skriniar) e con un anno residuo di contratto è tornato ad Appiano Gentile stamattina. Attraverso Twitter, un tifoso ha chiesto alla società dove fosse finito l’olandese: ecco la risposta.

“È qui”, il post con il muro che parla con Simone Inzaghi in occasione di un lavoro in palestra.