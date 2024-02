Inzaghi-Inter, una storia in divenire. Il piano per il rinnovo – TS

Simone Inzaghi è il centro del successo dell’Inter negli ultimi mesi. In dirigenza è stato riconosciuto, è in programma il rinnovo ma non ora. Ecco quando secondo quanto raccolto da Tuttosport.

RINNOVO – Simone Inzaghi è convinto di poter fare bene e arrivare fino in fondo in Champions League nel caso in cui la sua Inter passi gli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Il turnover sarà un obbligo in una situazione del genere e sarà molto simile a quello già vissuto nella scorsa stagione tra campionato e impegni europei. Da qualche ora si parla di interessamenti all’estero per il tecnico piacentino, in particolare dall’Inghilterra. L’Inter sa che Inzaghi ora è ricercato, per questo vorrebbe blindarlo. Il piano è aspettare la primavera quando Steven Zhang tornerà a Milano, probabilmente anche per festeggiare lo Scudetto. Tutti vogliono aspettare che gli obiettivi vengano raggiunti, poi si ragionerà sul futuro. Il focus ora è completamente sulla stagione da finire. Il piano è rinnovare Inzaghi fino al 2027, così come accaduto con Giuseppe Marotta, Dario Baccin e Piero Ausilio.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino