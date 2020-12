Inter-Spezia, ex arbitro Chiesa: “Rigore giusto, ma errore grave…”

Michael Fabbri

Intervenuto su “Calciomercato.com” nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Michael Fabbri in Inter-Spezia, tredicesima giornata del campionato di Serie A

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Michael Fabbri in Inter-Spezia, tredicesima giornata del campionato di Serie A. “Fabbri 5,5 (Var Valeri). “​Al 23’, sul cross di Sensi, Nzola colpisce con il braccio largo: l’arbitro non interviene e cambia idea dopo aver rivisto l’episodio al Var. Giusto concedere il calcio di rigore in favore dell’Inter. Non averlo visto in diretta è un errore grave“.

