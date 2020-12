VIDEO – Banega inventa un eurogol, poi chiude Icardi: tris Inter alla Lazio

Éver Banega

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 dicembre 2016. Contro la Lazio i nerazzurri chiudono la gara con tre reti in dieci minuti. Apre Banega con un bellissimo gol.

BASTA POCO – Inter-Lazio del 21 dicembre 2016 è una sfida viva ed elettrica, con molteplici occasioni da una parte e dall’altra. Per sbloccarla serve però qualcosa fuori dall’ordinario, e ci pensa Ever Banega. Al nono della ripresa l’argentino recupera un pallone sulla trequarti, resiste all’aggressione avversaria e dai venti metri scocca un destro terrificante che si infila sotto l’incrocio. L’1-0 rende baldanzosa l’Inter, che nel giro di centoventi secondi addirittura raddoppia. Cross di Danilo D’Ambrosio dalla destra, Mauro Icardi anticipa tutti e trova la girata bassa di testa che devia la palla verso il palo più lontano. Al 65′ arriva anche il 3-0 nerazzurro, che vede protagonisti i due argentini. Banega batte una punizione rasoterra dal lato destro dell’area, Icardi si avventa come un falco e gira verso la rete, trovando la complicità del portiere. Una vittoria facile, la terza consecutiva per l’Inter prima della sosta natalizia. Nel video YouTube della Serie A tutti gli highlights della partita: