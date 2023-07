Inter, nuova maglia trasferta in vendita come l’anno scorso! Una particolarità

L’Inter ha svelato oggi la nuova divisa da trasferta per la stagione 2023-24. La caratteristica principale è la presenza del nuovo sponsor Paramount+ in versione “rivisitata”, così come ironizzato anche sui social dalla stessa azienda americana.

MAGLIA TRASFERTA – L’Inter ha presentato e messo subito in vendita la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione. La novità principale sarà rappresentata dalla presenza del nuovo logo Paramount+, ma come successo la scorsa estate, la maglia è stata messa in vendita con e senza sponsor. Come quando il club, esattamente un anno fa, si ritrovò a dover presentare la prima maglia senza sponsor. Sullo store ufficiale Nike, difatti, la maglia trasferta è senza la scritta “Paramount+”.