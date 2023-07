Sommer-Inter, quanti rinvii! Per il 19 necessario pensare a un piano B

Continua a slittare la definizione dell’affare che porterebbe Yann Sommer dal Bayern Monaco all’Inter. Lo svizzero è l’erede designato di André Onana tra i pali della porta nerazzurra, ma i continui rinvii per la chiusura devono portare il club a valutare anche una possibile alternativa in vista dell’inizio di stagione.

RINVII – A 20 giorni dall’inizio della Serie A – con la sfida a San Siro contro il Monza del 19 agosto – in casa Inter manca ancora di fatto un portiere che vada a sostituire André Onana. O meglio, ne mancano due, considerando anche l’addio di Samir Handanovic. Ma la priorità deve logicamente andare al titolare. Ovvero Yann Sommer, ancora bloccato però dal Bayern Monaco. La situazione, ormai, la conoscono anche i muri: i bavaresi puntano ancora su Manuel Neuer come titolare per la prossima stagione, ma fino a settembre (o addirittura ottobre) non sarà a disposizione dopo il brutto infortunio alla gamba subito lo scorso inverno. Per questo i tedeschi prima di lasciar partire Sommer cercano il suo sostituto. Che, al momento, non è ancora arrivato.

PRESSIONE – Naturalmente la pressione è più sull’Inter, che non sul Bayern Monaco. I bavaresi sanno che, nel peggiore dei casi, possono sempre puntare proprio su Yann Sommer. Il che porterebbe i nerazzurri a rivedere tutti i piani per la porta. Farlo a inizio agosto o a fine mercato fa tutta la differenza del mondo. Ecco perché in Viale della Liberazione sarebbe il caso di pensare a un possibile piano B, in modo tale da mettersi al riparo in caso di eventuali brutte sorprese. Con ogni probabilità Sommer sarà il nuovo portiere titolare dell’Inter, ma la pressione continua ad aumentare a ogni rinvio della chiusura della trattativa.